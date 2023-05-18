新北市長侯友宜昨日在國民黨中常會上獲得徵召，將代表藍營出戰2024總統大選，無疑是讓藍營吃下一顆定心丸，不過也讓他遭受民進黨議員群起圍攻，要求他為帶職參選道歉或辭職，而侯友宜今日受訪則是霸氣回應，「國內百廢待舉，一個對國家社會有責任的人絕不能視而不見。」

侯友宜獲得徵召，解決國民黨2024人選懸而未決的焦慮，同時也引來綠營的砲火，不過他今日受訪時堅定地表示，國家現階段面對國外情勢險峻、國內百廢待舉，一個對國家社會有責任的人絕對不能視而不見，應該挺身而出，讓國家社會進步。

不過他也再次強調，對新北市而言，國家與新北息息相關，所以在這段時間仍然會全力讓新北市永不停歇往前走，全力推動2030的新願景，不僅市政不停歇，會全會力加速。

但昨天在獲得徵召的時同，國民黨南投縣議長拋出震撼彈宣布退黨，侯友宜認為，大家應該不分你我、族群，更不要分黨派，大家都是台灣這塊土地出生的，都愛中華民國、愛台灣這塊土地的人，所以對任何一個人都要用良善的態度面對，大家一起攜手共進，讓國家社會能夠大進步。

2024徵召提名侯友宜國民黨