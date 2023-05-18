據美國之音報導，中國國家互聯網信息辦公室4月6日起開展一項被稱為「清朗·規範重點流量環節網絡傳播秩序」的專項行動，全面清理和整肅短視頻平台、熱搜熱榜等重點流量環節，至今已排查處置官方所稱的「仿冒」新聞單位和新聞主播帳號超過十萬個。

中國網信辦官網15日表示，該機構最近的清網行動主要是針對網絡傳播秩序亂象而採取的應對措施。

報導稱，中國政府歷來十分重視輿論和新聞導向，幾十年來不間斷地對輿論和新聞進行嚴厲的審查。習近平凡事更是強調要與中央保持一致，對於不同於官方的任何「雜音」都予以嚴格的管制。中國的媒體幾乎全部都是官辦，因此也都是政府的傳聲筒。

報導稱，互聯網的普及以及社交媒體的興起，讓更多的普通民眾有了瞭解事態真相的更多管道，也讓一些民眾有了發佈和傳播自己見聞的機會。但是，中國政府仍然視輿論為洪水猛獸，十分擔心互聯網和社媒上的輿論導向與走向，因此嚴管網路在中國成為常事。

中國網信辦指責某些虛假新聞製造者「以剪貼、拼湊等手段，炮製涉社會案事件、國際時政等熱點議題相關虛假新聞，挑動網民情緒，博眼球、蹭流量」，聲稱「廣大網民對此反應強烈」。

網信辦表示，「針對這一突出問題，各網站平台認真落實專項行動部署，集中處理了『入民日報』、『人民日報網』、『央廣新聞TB』等一批仿冒新聞單位帳號，『某某說資訊』、『某某時報』、『某某說天下』、『主持人某某』等一批仿冒新聞單位帳戶。」

網信辦還說，「各網站平台積極履行社會責任，嚴格開展自查清理工作，截至目前，集中清理仿冒新聞單位、新聞主播帳號10.7萬個，清理虛假新聞信息83.5萬條。」

另據路透報導，中國互聯網和社交媒體上的新聞傳播受到嚴密監控，而且像微博這樣的平台一方面喜歡追捧由官方媒體引導的話題標籤，另一方面則對北京當局可能認為敏感的相關問題或事件的話題標籤實施嚴厲的自我審查和限制，儘管這些話題標籤已經在網上爆紅。

路透表示，中國政府定期下令清理網路和社交媒體平台，消除一切北京認為不適當、不健康或對公眾以及商家構成敵意或威脅的所有信息、材料和內容。

此外，例如ChatGPT等高度人工智慧的AI軟體出現也引起中國當局新的高度警覺。中國警方最近在甘肅省逮捕了一位男子，並指控這位男子使用ChatGPT製造了一條有關火車相撞的假新聞。