恆生科技股指數漲1.66%，成分股普遍上漲，僅騰訊跌1.17%，該網路巨頭同時也是表現最差的藍籌股之一，儘管其首季獲利年增10%。華虹半導體獲批於科創板上市，目前大漲近10%，表現最佳。
阿里巴巴將於今日盤後公布業績，目前股價漲逾3%。
大陸金融股走高，「中」字輩反彈。平保、國壽漲逾4%，工行、建行漲逾2%，中移動、中石化、中鐵、中鐵建全面走高。
投資人看好美國可望化解債限僵局進而避免倒債的經濟衝擊，隔夜美股全面大漲，受此提振，周四香港恆生指數漲1.33%，報19820.93點。國企股漲1.74%，報6752.20點。
恆生科技股指數漲1.66%，成分股普遍上漲，僅騰訊跌1.17%，該網路巨頭同時也是表現最差的藍籌股之一，儘管其首季獲利年增10%。華虹半導體獲批於科創板上市，目前大漲近10%，表現最佳。
阿里巴巴將於今日盤後公布業績，目前股價漲逾3%。
大陸金融股走高，「中」字輩反彈。平保、國壽漲逾4%，工行、建行漲逾2%，中移動、中石化、中鐵、中鐵建全面走高。
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