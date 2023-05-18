恆生科技股指數漲1.66%，成分股普遍上漲，僅騰訊跌1.17%，該網路巨頭同時也是表現最差的藍籌股之一，儘管其首季獲利年增10%。華虹半導體獲批於科創板上市，目前大漲近10%，表現最佳。

阿里巴巴將於今日盤後公布業績，目前股價漲逾3%。

大陸金融股走高，「中」字輩反彈。平保、國壽漲逾4%，工行、建行漲逾2%，中移動、中石化、中鐵、中鐵建全面走高。