除了娛樂以外，還有科技等多種事業的索尼指出，未來的索尼金融集團，初步規劃將包括人壽保險以及銀行等業務。同時，母公司持股大概不會超過兩成。為了謹慎行事，索尼評估的時間，可能會一直到2024年3月底，也就是2023財年結束時。

分拆的消息一傳到日股，索尼股價一度飆升7.3%。此外，索尼日前對外公布，未來12個月內將花15億美元左右，實施庫藏股計畫，相當於最多可買回2.03%在外流通的股票，無疑是推升股價上漲的利器。

4月期間，索尼對本財年的財測目標保守，並示警全球消費支出下滑之下，對自身的電子以及娛樂部門可能會造成負面影響。因此，把各個不同業務獨立出來運作，或許是一項不錯的營運規劃。

多角化經營的索尼對金融產業已鴨子滑水多年，從2001年開始接觸銀行業之後，2004年成立的金融部門，一度也被寄予厚望能成為集團的金雞母。但從過去幾年來看，這家大日企似乎比較把心思放在電玩、音樂以及電影等主要娛樂業務上。