47歲日本男星市川猿之助（いちかわえんのすけ）和堂兄弟香川照之都曾演出《半澤直樹》系列作品，誇張演出頗令觀眾印象深刻，想不到今（18日）經紀人發現市川猿之助與其年邁雙親倒臥在家中，1家3口緊急被送醫急救。最新消息指出，市川猿之助雙親皆身亡。

根據日媒《朝日電視台》報導，市川猿之助的意識模糊，母親確認死亡，父親則意識不明，不過稍早傳出最新消息，父親也不治。根據調查事件相關人士透露，市川猿之助倒臥地下室，身旁疑有遺書，其父母則在其他房間。巧合的是，市川猿之助18日被八卦周刊踢爆，涉嫌對合作演員、幕後工作人員性騷、職場霸凌；據悉，市川猿之助喝酒就會性情大變，會對與他單獨待在房間的人強吻、亂摸下半身，若拒絕就無法參與演出；對此松竹株式會社表示，雙方無雇用關係，沒辦法確認事實。

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