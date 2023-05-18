營運表現耀眼的正瀚，去年EPS4.79元，今年前四月營收9.6億元，年增17.5％，第一季營業利益4.84億元，稅後淨利3.93億元；EPS 4.05，已逼近去年全年度表現。

總經理黃卓君代表正瀚接受行政院副院長鄭文燦表揚。她表示，正瀚匯聚臺灣優質農業生技人才，自主開發核心技術「精準新藥開發策略」結合基因體生物科技，精準解析農業生技新藥活性成份和功能、「系統性的全功能驗證平台」同步驗證配方功效，縮短產品商品化的研發時間，至今已取得美國國家環境保護局12張植物生長調節劑原體登記證，名列美國市場前三名之地位。近三年更積極投入研發及創新，已取得16張產品登記證，現為美國環保局中氯化膽鹼的原體獨家供應商。

黃卓群說，正瀚秉持友善環境、節能淨排的永續策略，持續開發調適氣候變遷、減碳等農業趨勢訴求新藥產品，研發契合現代農業生產需求的高效、精準、低碳的植物生長調節劑和肥料產品，以滿足現代農業市場需求，自本屆各領域303件的參選案件中脫穎而出。

正瀚在2018年投入20億元在南投建立企業總部和世界級研發中心，創建全臺最完整的植物研究中心，契合永續環境趨勢，善盡世界公民責任。未來將以提升國際競爭力優勢及履行社會責任ESG績效為重要發展目標，將持續投入資源，推動新農業和循環經濟發展，減少作物生產碳排放。同時協助中興大學成立循環經濟研究學院，期為臺灣學界提供產業化孵育平台，共同營造低碳的農業永續環境。