中央明年健保總額預算大砍150億元，引爆醫界強烈不滿。國民黨醫療委員會批評，為了2024選舉，中央想把軍公教調薪，卻漠視幫中央在疫情期間收爛尾的醫療界，還想大砍健保預算，這不是過河拆橋、兔死狗烹、鳥盡弓藏嗎？嚴詞譴責這種不講道義的政府。

國民黨醫療委員會指出，根據衛福部統計，民國110年我國醫療保健支出占GDP的比例為6.2％，與鄰近國家相比，南韓占約8％、日本占11％，果如賴清德副總統的名言一般，就是在做功德。還要被政府挑三揀四，要求提供高品質的服務，遇到重大疫情時，還得充任政府防疫失敗的遮羞布，政府有在乎過醫護人員嗎？

國民黨醫療委員會說，台灣醫療品質靠的是醫護視病猶親與共體時艱的用心，隔三岔五地還要忍受醫療暴力，主政者無視於此，用到「油盡燈枯」，還要「橫柴入灶」。特別是新冠疫情解封、降級後，沒有讓醫護獲得喘息空間，竟還要硬將新興傳染新冠疫情使用的費用納入健保，讓醫療界吞下成本，實在是令人痛心。

國民黨醫療委員會質疑，新冠防疫經費8400億究竟用於何處？近來不少醫護紛紛反應，未領到衛福部所謂的獎勵金，錢到哪裏去了？這筆8400億難道無法支應這150億？醫療界實在不解！藉「技巧」刪減醫療費用，到底圖利了誰？難道蔡政府心中，除了高端，其他都是可以被犧牲的廉價物件嗎？

國民黨醫療委員會呼籲中央，今日政府的一切所為，都會留下歷史足跡，沒有永遠的執政黨，只有與人民站在一起的政府，才能獲得民眾的信賴與支持。