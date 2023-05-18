民進黨主席賴清德日前與政大青年座談時，針對高房價議題他一句「你有沒有注意到房價現在在降？」引發軒然大波，藍白陣營質疑賴缺乏同理心。行政院發言人林子倫18日表示，政府會持續精進相關措施並傾聽各界意見，盼協助年輕人減輕負擔，照顧每個有需要的人。

林子倫上午主持院會後記者會，被問到房價是否真的在降時，他指出，為實踐居住正義、健全房市、抑制炒作，政府已經陸續修正平均地權條例，也有很多執法在研擬當中，還有實施房地合一稅2.0，實價登錄2.0等各項資訊透明措施，近期也看到相關成果。

林子倫提到，蔡總統上任後也大力推動社會住宅，在實踐居住正義原則下也設定25萬戶目標，結合直接興建12萬戶和8萬戶的包租代管，期盼解決社會居住需求問題；目前直接興建已經超過7.3萬戶，包租代管也超過6.4萬戶，達成率近7成，未來會持續精進相關措施和聆聽各界意見，幫年輕人減輕負擔，照顧每個有需要的人。