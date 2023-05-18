合庫AMC前董事長蔡見興涉用關係人事等，財政部為股權管理機關，進入事業實地查核各項疑義，調查結果出爐如下。

一，即是合庫AMC及合庫創投人事進用情形

合庫AMC案關人員均於2018年2月26日蔡見興任職後進用，陳姓副理係蔡前董事長之外甥、黃姓副理為護理師，擔任蔡前董事長秘書，未從事護理工作、李姓協理及莊姓事務員，為蔡前董事長友人之子女等，另合庫創投蔡姓經理為蔡前董事長之子，各該人員雖係依所訂「員工任用及敘薪辦法」辦理任用，惟該辦法未有具體規範，致有人員進用或升任係由蔡前董事長指示或交辦情事。

合庫AMC蔡前董事長用人任事，未依事業經營所需，採公開甄選聘用具相關經驗或豐富學經歷之適當人選，未符事業健全發展，董事長逕行任用親信擔任要職，亦違人事制度公平、公正、公開之基本原則，顯有不妥。

財政部表示，相關人員處置部分，合庫AMC蔡前董事長已於4月25日請辭；合庫創投蔡姓經理於4月26日提出離職申請並已生效；餘6人採資遣方式5月8日終止勞動契約。

為避免類似事件發生，已要求合庫金控督導合庫AMC調整新人招募程序，將子公司新人招募程序人事進用以委託外部專業機構（如台灣金融研訓院、證券暨期貨市場發展基金會等）辦理公開招考方式為原則。如自行徵才，應將職缺刊登於官方網站或人力銀行等公眾平台，並公告7日以上。

二、 合庫AMC董事長與同仁出差旅費報支疑義

合庫AMC蔡前董事長、陳姓副總及黃姓副理等3人出差及旅費報支均依公司規定事先提出申請並註明拜訪對象，惟查3人2022年至2023年4月間出差頻繁，出差時間及地點集中於週五及高雄，多提前1日於下班前出發，次週一或假期結束北返，蔡前董事長出差多由黃姓副理1人或與陳姓副總2人陪同，出差時間高度重疊，拜訪之客戶亦有集中特定對象情形。另查該3人於該期間請領金額占該公司差旅費總額約4到5成。

事業人員出差應基於業務推動實需，且具經營效益為原則。蔡前董事長與其親信等出差報支，有過度集中特定地區及時間，亦有密集拜訪特定往來對象之情形，未明確審視業務關聯性、必要性、合理性及業務推動效益等實質條件，且3人家住高雄，合理懷疑有利用出差之餘順便返鄉之情形，出差檢據核銷便宜行事，有以事業資源支應個人需求之嫌，確有不當。

為避免兼為返鄉而申請出差之情形，針對差旅期間集中於週五或週一，該公司未來將就單日出差、憑證異日之情事，加強控管。為避免事業高階主管濫用職權，子公司董事長、總經理差旅申請及報銷須報經合庫金控審核控管，落實差勤報支管理機制，加強與業務之連結，確實符合業務推動所需，達成善用資源以提升經營績效之目的。

三、 合庫AMC承作高○客運授信案涉關係人疑義

合庫AMC授信案件依規定應經該公司投審會討論通過並提報董事會審議。有關高○客運授信案，合庫AMC投審會審議委員李姓協理與高○客運副董事長為堂兄妹關係，雖不屬銀行法第33條之1所稱有利害關係者，惟因合庫AMC並未依內部規定就利害關係人資料建檔，僅查詢金控利害關係人。

有未依規定完善利害關係人建檔，致所有都更危老代墊款案均未辦理銀行利害關人查詢，違反徵審授信規範，增加評估業務風險，不利事業健全經營。

為利投審會運作機制之健全及中立性，應就投審會成員與審議案件，依其利害關係親疏程度及案件金額之重大性，明訂應自行揭露或迴避規範。

也已經要求合庫金控督導合庫AMC檢討投審會運作機制規範，並確實遵循授信相關規範，完備利害關係人建檔及依規查詢，落實授信「5P」原則，以確保業務執行合規遵循及風險有效評估控管。

四，合庫 AMC 放寬貸款資格及都更案集中高雄地區疑義

合庫AMC「受理都市更新及危老重建墊付款項業務辦法」自訂定迄今歷經5次修訂，將墊付款項適用範圍參考AMC同業作法，擴增包含「直轄市、縣（市）主管機關公告劃定之都市更新地區」，已核貸撥款案餘額中，屬高雄地區者占比達72％，惟目前還款繳息情形皆正常。

財政部表示合庫AMC雖比照同業修訂規章，惟承作範圍屬都市更新程序之前期階段，承作風險較高，未兼衡風險分散之管控原則，據以審慎擇優承作或調降承作成數，以降低風險，顯有不當。

蔡見興運用人脈資源及地緣優勢，以高雄為核心拓展都更危老代墊款業務，雖有助增裕營收，惟任職近5年，未能積極拓展其他地區案源，致合庫AMC承作區域過度集中，且未建立地區限額及風險控管機制，有礙事業健全經營。

為加強對子公司之業務監督，財政部要求合庫金控就子公司有關都更及危老重建墊付款項業務之重要規章，倘因外部法規或業務需要需修正內部規章（新訂、修訂等）時，均應事先報送金控，經核定後始能提報其董事會審議。

鑑於合庫AMC都更代墊款業務近年大幅成長及以短支長之營運模式，為控制並降低經營風險，財政部責成合庫金控督導合庫AMC建立風險評估及管理機制，訂定授信區域集中度評估及監控機制，完備評估程序及落實貸後追蹤控管，強化內部作業流程及決策程序，以兼顧業務拓展及降低營運風險。