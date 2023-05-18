「星雲大師的身教與言教－弟子如是說」新書發表會，各界貴賓齊聚追思，現場更湧入數百名信徒，一同感念大師風範。（佛光山提供／林雅惠高雄傳真）

星雲大師圓寂百日，佛光山住持心保和尚、都監院院長慧傳法師等5大洲共30位法師、師姑，親筆撰述與大師的因緣，分享大師改變它們一生的教誨，將感言匯集成一本新書「星雲大師的身教與言教－弟子如是說」，新書出版當天就登上博客來暢銷榜，佛光山表示，這本書是秉持大師集體創作精神完成，預告「第二、第三本正著手編輯中」，盼能將大師精神永世流傳。

佛光山文化院院長依空法師。（佛光山提供／林雅惠高雄傳真）

「星雲大師的身教與言教－弟子如是說」，新書發表會當天，包括長年跟在星雲大師身旁的佛光山文化院院長依空法師、都監院院長慧傳法師、菲律賓佛光山總住持永光法師、佛光山台北道場住持滿謙法師、佛光文化事業有限公司社長滿觀法師、國際佛光會世界總會祕書長覺培法師、佛光山新馬印泰總住持覺誠法師等11位作者與會，及琉璃工房創辦人楊惠姍、高雄長庚醫院神經內科主治醫師林祖功、良瑋集團董事長尤利春、周芳如伉儷等各界貴賓齊聚追思，現場更湧入數百名信徒，一同感念大師風範。

高雄長庚醫院神經內科主治醫師林祖功。（佛光山提供／林雅惠高雄傳真）

琉璃工房創辦人楊惠姍。（佛光山提供／林雅惠高雄傳真）

高希均除了細數自己和大師的因緣，更分享大師曾送他一幅墨寶「和平幸福」，這四字也是大師最後的懸念－兩岸要和平、人民要幸福，他希望大家謹記大師的期許，一同努力。

楊惠姍分享，2011年佛館籌備時，大師給她機會製作觀音殿的千手千眼觀音聖像，猶記一日深夜製作團隊收工要回去休息，突然見到中風剛出院的大師坐著輪椅、摸黑巡視工地，「當時深感大師愈生病，愈要分秒必爭替眾生爭取利益，大師說人生300歲，這是他用自己的命拚出來的；大師是用多大忍耐力，忍受色身痛苦，一遍遍從生病中站起來，只為了要給眾生利益、平安和幸福」。

林祖功憶述，2011年長庚醫療團隊得知有一VIP病人到院，「原以為是珠光寶氣的貴賓病人，沒想到是身著破掉僧袍的星雲大師」，那時大師缺血性中風，但每次查房時，大師不問病況，只問自己何時可以出院，「原來他當時心心念念想到佛館視察工地」；而當年佛館開幕時，大師也不顧病體，陪大家一起上上下下，「果然隔天就進廠（醫院）維修，可見大師每天都在跟時間賽跑，只因心中想著眾生。」

依空法師分享，1970年代被佛光山派赴日本留學，在一年寒假返台時，大師在朝山會館廚房炒麵，得知她還沒吃飯，「油光滿面」的大師就拿了一大盤麵來，「當時我想到大師的師父志開老和尚，曾給大師『半碗鹹菜』，鼓勵大師發大菩提心，我當時捧著那碗麵，轉過身和著淚吃下去，也在心中發願：師父您是一碗鹹菜，我是一大碗麵，我也發菩提心，跟隨您的腳步。」

慧傳法師也是普門中學現任董事長、人間福報發行人，他說：「大師很慈悲給我們很多歷練機會。」教導徒眾要「做中學，學中做」，他分享在過程中得到啟示，「智慧來自經驗，經驗來自失敗，失敗來自承擔，承擔來自甘願。唯有心甘情願承擔，才有辦法做到大師所說『忙是營養』，在心甘情願中，才會忙得歡喜、有意義」。

覺培法師表示，自己被大師賦予創辦人間佛教讀書會的任務。他笑稱，一開始都沒有人要參加，是大師提點：「讀書要和生活結合，要讓大家喜歡快樂。」才讓他豁然開朗，舉辦山水、登山、下午茶讀書會等，而在佛光會、佛光山文化出版和各地道場的支持下，全球很快就達到成立2000多個讀書會的好成績。

覺誠法師分享，有一回跟大師到紐約，看到大師捲起袖子做香椿餅，就說：「我要學。」大師便教他搓麵皮、麵餅，他笑說：「好不容易做好，覺得很香，想要吃一口，沒想到大師轉頭就跟我說：學起來，做給信徒吃。」讓覺誠法師永遠記在心裡。

覺誠法師更提及他在馬來西亞曾因公開批評、抗議邪教，被對方說要提告，當他戰戰兢兢向大師回報時，沒想到大師說：「覺誠，你有正義的勇氣，要繼續下去，我支持你。」讓他相當感動。而覺誠法師會無懼塔利班，親赴阿富汗援助，也正是因為要實踐大師「施無畏」的精神。