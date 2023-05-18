據香港《星島日報》引述陸媒《每日經濟新聞》報導，近日，由大陸國家感染性疾病臨床醫學研究中心、中國人民解放軍總醫院第五醫學中心主辦的國家感染性疾病臨床醫學研究中心2023年學術年會在北京召開。中科院院士高福等專家學者就長新冠、疫苗和藥物研發等話題展開交流。

一直以來，關於「長新冠」是否存在都有較多爭議。高福認為，長新冠是一個基本事實，不要迴避，不要因為長新冠可能對人類有影響就不敢講，這不是科學的態度。「感染次數越多，後遺症風險越高，這是有臨床數據的，所以病人該診斷要診斷，該用藥要用藥。」

在疫苗方面，高福表示，目前中國獲批附條件上市或者緊急使用的新冠疫苗有13種，大家都投資、都去研究生產，從這個方向來講，已經走在世界的前列。

針對新發突發傳染病的防治體系建設，高福表示：「未來我們無論是做公共衛生研究，還是臨床研究，要講究以事實為依據，也就是循證醫學。」同時他強調，應對未來可能到來的新發突發感染病，大家要團結起來，用技術、醫學保護好全人類。