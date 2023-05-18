近期許多明星網紅接連爆出爭議，因此掀起關於「人設崩壞」的討論，對此，前女主播劉芯彤18日也於臉書上爆料，自己曾目睹一位當紅女星幕前幕後判若兩人，更直接使喚助理替她脫鞋子，讓她忍不住直呼「丫鬟主子情節？」。

劉芯彤在臉書發文表示，由於過去網路不如現在發達，因此「很多人前人後的事情，不會這麼容易被挖出來」她透露，在從事記者工作時，曾看過許多藝人和政治人物，在鏡頭前後表現出完全不同的形象。

她回憶，當年自己常去一間會有許多知名藝人光顧的教會，且他們都是有相當知名度的明星，有天牧師帶領大家進行禮拜時，為讓大家感受天地帶給我們不同的領受，因此要求所有人脫下鞋子，然而，當每個人都在脫鞋時，一位當年相當紅且形象親切的女藝人，竟用眼神暗示一旁的助理過來幫她脫鞋子「她就坐在位置上一動也不動，讓助理抬起她的美腿幫她脫鞋子，那一幕我相當震驚，因為脫鞋子不能自己來嗎？這不是古裝劇丫鬟幫主子脫鞋的情節嗎？怎麼會在現代出現？」

此外，讓她更驚訝的是做完禮拜後，這位女藝人竟再示意助理過來幫她穿上鞋子「那一刻，我一度懷疑她是不是有什麼穿脫障礙」然而，不久之後，這位女藝人在某場公益活動中擔任愛心大使「鏡頭前表現出事事全心全意為弱勢團體服務的形象」與在教會看到的模樣簡直判若兩人，讓她直呼「搞不清楚哪個才是真正的她」。