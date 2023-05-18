桃園雲豹職業籃球隊專屬啦啦隊「雲豹女Leopard-Girls」成員Wendy（林宛璇）身高175公分加上超有料身材，在隊內人氣超高，受到大批粉絲喜愛。昨天「電豹女」啦啦隊在官方社群平台上曬出Wendy上綜藝節目的比基尼美照，飽滿白皙的翹臀立刻辣翻一堆粉絲。

Wendy近日上吳宗憲和吳姍儒主持的綜藝節目「小明星大跟班」，參加沙灘戰袍大對決之主題，從「電豹女」官方IG曬出的照片中可見，她側身站在攝影棚中央，身穿黑色比基尼，最令人印象深刻的是，她褪下黑色薄紗裙至膝蓋處，只穿著丁字褲的白皙蜜桃臀看起來挺翹渾圓，辣翻不少粉絲，紛紛暴動留言：「So sex」、「好性感的身材曲線！」、「口水止不住」、「你太美」、「也太美，謝謝Wendy」、「超美」、「身材曲線太棒了」、「好仙」、「好美」

事實上，網紅團體「反骨男孩」成員孫生去年12月宣布跟職籃啦啦隊員Wendy（林宛璇）分手，但兩人依舊維持好友關係，近日孫生前往球場突襲在桃園雲豹籃球隊應援的Wendy，而這也是兩人分手後時隔四個月首次見面，回憶起交往時的種種，讓孫生忍不住落淚，並對Wendy告白「妳是我對過最好的一任」