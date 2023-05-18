英國「伊莉莎白女王」號（HMS Queen Elizabeth，R08）航母巡航南海

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）和日本首相岸田文雄周四將簽署新協議，以加強兩國安全關係，其中包括英國承諾，2025年要在印太部署航母打擊群。

據半島電視台（AlJazeera）18日報導，英日在所謂的「廣島協議」（Hiroshima Accord）中，還將加強貿易投資，以及科學與技術合作，並將聯手因應氣候變遷等全球議題。

蘇納克在聲明中說，「廣島協議」將加強英日在武裝部隊的合作、促進兩國經濟共同成長，並發展領先世界的科學與技術專業。

而在協議下，英國2025年將部署航母打擊群到印太，並在即將舉行的聯合軍演中，將部隊人數增加一倍。此外，英日還將協議正式的「諮詢條款」（Consult Clause），承諾雙方在重要的區域和全球安全議題上互相諮商，並考慮如何採取因應措施。

就在亞太因北京對台灣和南海問題，態度日益強硬，加上北韓致力發展武器而緊張升高之際，英日正加強雙方關係。今年1月時，日本在對北京擔憂日增之際宣布，計畫和美國加強安全關係，而美日都說，中方對國際秩序構成「空前的」威脅。

英日今年稍後將在日本舉行第4次「警戒島嶼」（Vigilant Isles）聯合軍演，預定約有170英方人員參與。而英國「伊莉莎白女王」號（HMS Queen Elizabeth，R08）航母編隊2021年首度航行印太海域，期間經印度、新加坡和南海，前往韓國和日本。2025年時，英國航母編隊預計要和日本自衛隊，還有其他區域夥伴聯手，以協助保衛印太的和平及穩定。