烏克蘭軍隊通報，首都基輔（Kyiv）和其他地區今天清晨發生數起爆炸，呼籲民眾待在防空洞避難。軍方表示，烏克蘭全境都發布了空襲警報。

法新社報導，基輔市軍民行政負責人波普科（Serhiy Popko）在通訊軟體Telegram上寫道：「根據初步資訊，首都的達爾尼茨基區（Darnytskyi）有碎片掉落。現正確認傷亡和損害資料。」他還提到，防空系統正發揮作用。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）說，空中掉落的碎片導致達爾尼茨基區一間商家起火；此外，戴斯尼揚斯基區（Desnyansky）也發生一起爆炸。

他在Telegram上說：「這波對首都的攻擊還在繼續。不要在空襲警報期間離開避難處！」

烏克蘭軍方還通報，中部的文尼察州（Vinnytsia）遭「巡弋飛彈」攻擊。當地媒體報導，往西約100公里的赫梅利尼茨基市（Khmelnytskyi）也發生數起爆炸。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）