高雄前鎮日前1名6旬陳姓婦人到銀行欲匯款30萬元到指定帳戶，行員進一步詢問匯款用途，但她支支吾吾表示是要匯款給朋友的，行員見她神情有異報警請求協助，警方到場發現雙方關鍵對話「不要告訴行員是要投資」，員警和行員就知道是詐騙，要她不要輕易相信對方。

前鎮分局復興路派出所於12日上午，接獲銀行報案稱有1名婦人疑似遭到詐騙，該名69歲陳姓婦人向行員表示欲匯款新臺幣30萬元給友人，由於女子不斷使用LINE傳訊息，眼尖的員警瞄到，對方名稱是某金控專員，仔細看對話內容，該專員竟囑咐婦人：「匯款時，不要告訴行員是要投資用」還一連提醒2次，並告訴她：「可以講您是匯款給朋友」。

雖然陳婦有反問：「不合法嗎？」，但對方還強調：「肯定是合法」，這下員警和行員一聽就回應：「肯定不合法」、「這101％是詐騙」，經詢問，陳姓婦人才向警方坦承，對方是透過LINE主動加好友，並邀請其加入投資群組，跟著財經老師提供的APP下單代為操作，便可獲得高利息報酬，最後在與行員不斷勸說之下，陳姓婦人這才打消匯款念頭，保住辛苦錢。