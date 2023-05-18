墓葬形制完整，除有墓碑墓耳外，亦有墓龜、拜石、伸手、屈手等墓葬結構。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市第一公墓內「皇清太學生承志翁林公之墓」形制完整，有優美石雕裝飾，興建年代更早於國定古蹟鄭用錫墓，是新竹地區代表性的墓葬。新竹市政府上周五舉行古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群審議會，經文資委員現勘及開會討論後，決議將其登錄為歷史建築。

市府指出，新竹市第一公墓為清乾隆年間地方官紳捐地成為義塚，經時代更迭，漸轉為公墓使用至今，見證竹塹地區的歷史發展，其中的「太學生墓」在新竹地區更是少見。

清大人類學研究所副教授邱鴻霖、教授李匡悌率領的文化資產監看團隊，於第一公墓的調查評估中發現「皇清太學生承志翁林公之墓」，墓葬整體保存狀況及完整性佳，墓主清道光十八年（西元1838年）逝世，墓體於清咸豐壬子年（西元1852年）重修。

「皇清太學生承志翁林公之墓」的墓碑及墓耳由花崗岩製成，另有墓龜、墓桌、左右伸手、屈手、墓埕、拜石、福神等，雕刻精美、形制完整，雖然墓碑頂部因遷葬習俗而稍有破損，但不影響文化資產價值。

市府文化局指出，清大提報「皇清太學生承志翁林公之墓」為古蹟及歷史建築，市府受理後依文資法召開文化資產審議會，會議結論為具文化資產價值，登錄為竹市歷史建築，後續將與清大合作，努力維護管理歷史建築，保存竹市珍貴資產，也讓市民更了解竹塹的歷史發展脈絡。

文化局也說明，墓主翁林福家族在竹塹地區有諸多貢獻，後代子嗣人才優秀有監生、貢生等，也有經商有成者，更於戴潮春事件發生時保安有功，穩定地方治安，與清代竹塹發展歷史有深厚淵源，具重大歷史意義及價值。