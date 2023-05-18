NBA美國職籃分區冠軍戰於本週二已正式展開，聯盟西區是由例行賽排名第1的丹佛金塊對戰排名第7的洛杉磯湖人，另一邊東區是例行賽排名第2的塞爾提克碰上第8種子邁阿密熱火，湖人和熱火季後賽連續兩輪以下克上分別擊敗灰熊、勇士以及公鹿、尼克，如今在分區冠軍的舞台面對更強大的對手還有機會更進一步邁向總冠軍戰嗎？今天我們先來談談西區湖人和金塊的對決。

根據美國知名運動網站ESPN統計16位專家的預測，湖人與金塊的對戰有8位認為金塊會以系列賽4:3的比數晉級總冠軍戰，2位專家覺得金塊6場就可以擊敗湖人，看好湖人的6位專家之中有4位認為湖人會戰到第7場出線，2位覺得湖人最終將以4:2取得勝利。

湖人和金塊在實力上的確是十分接近，但金塊之所以比較被專家看好主要因為兩大優勢，首先是禁區的能力，金塊的內線由兩屆例行賽MVP約基奇(Nikola Jokic)、全能的小前鋒波特(Michael Porter Jr.)以及體能勁爆的葛登(Aaron Gordon)組成，論身材以及籃板能力都稍勝由戴維斯(Anthony Davis)和詹姆士(LeBron James)組成的湖人禁區陣型，系列賽首戰湖人甚至搶輸金塊高達17個籃板球。

第二是主場優勢，金塊的主場可以說是聯盟最強的存在，不僅例行賽打出34勝7敗超過八成的優質勝率以外(全聯盟僅次於灰熊的35勝6敗)，進入季後賽至今主場更是一場敗果都尚未嚐過，如今金塊以例行賽第1之姿享有比湖人多1場的主場優勢，也許系列賽會如同大多數的專家預測打滿7場，屆時金塊在主場的優勢就特別大了。

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