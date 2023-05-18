一名網友分享，回嘉義老家發現房價狂飆，幾年前家附近新蓋的透天一棟約1000萬，如今卻狂漲到2000萬到4000萬不等，讓他超級驚訝，也很好奇到底都是誰在買房子，如果有這筆錢怎麼不去別的縣市買房？引起網友熱烈討論。

一名網友在PTT上分享，幾年前回嘉義老家的時候，爸爸說附近新蓋的透天大約賣1000萬左右，而他們老家大概值700到800萬元，但今年回嘉義的時候，發現家裡附近的新透天開價都超過2000萬，在大馬路旁的透天更開價到3500萬元。

原PO驚訝地說，嘉義房子賣2000到4000萬會不會有點高到太誇張，想知道嘉義人都是從事什麼產業，難道每個人都是醫師或詐欺犯嗎？到底誰能買得起這種價格的房子，而且可以負擔得起這個價格，為何還要住嘉義？

貼文引起網友討論，不少人表示嘉義的有錢人超多，而且這些房子應該都是賣給醫生，畢竟嘉義有很多大醫院，「嘉義有錢人超多」、「嘉義醫院很多，應該是給醫生買的」、「這應該是靠醫生撐起來的市場」。

另也有人表示，台北房子2000萬，可能是個老公寓的3房2廳，但是嘉義2000萬的全新透天，可能是土地面積超級大的房子，因此說嘉義透天太貴，還是要先看一下坪數。