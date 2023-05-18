金門大橋絕美的S形曲線橋、高粱穗心形橋塔，加上七彩燈光與四季不同的景觀變化，已成為金門最美地標。(圖／金門縣政府提供)

「觀光亮點獎」網路票選已開跑，金門縣政府歡迎大家踴躍上網投票抽大獎。(圖／金門縣政府提供)

「觀光亮點獎」網路票選已開跑，金門縣政府歡迎大家踴躍上網投票抽大獎。(圖／金門縣政府提供)

隨著疫後邊境管制解封，為促進觀光旅遊，交通部觀光局結合各部會及地方政府觀光資源舉辦「觀光亮點獎」評選，全台共有42個政府機關、123個景點及體驗活動報名參選，將選出18個台灣創新亮點及多個特色亮點獎項。金門縣政府以甫通車的「金門大橋」及「經武酒窖」參賽，希望透過深具地方特色的重大建設及觀光亮點，吸納更多國內外遊客來探索金門。

觀光處長李銘培處表示，「觀光亮點獎」網路票選已開跑，縣府推出「金門大橋」、「經武酒窖–窖藏光旅」2處絕美景點參賽，民眾只要用LINE登入官方網站就能投票，共有3大類6個組別，每天可以投6票，每投一票就可獲得一次抽獎機會，天天投票週週抽獎，獎項包含觀光亮點體驗首發團、旅遊金、星級旅宿等等，期待透過參與中央的活動增加金門能見度，並吸引更多人到金門觀光旅遊。

觀光處指出，目前在參加生態類景點暨設施組的「金門大橋」，強調了以脊背橋主橋型式跨越金烈水道，在寬闊的海域中，搭配船帆型橋塔與單面扇形鋼纜，使主橋產生流動的意象，而S形曲線橋、高粱穗心形橋塔、七彩燈光與四季不同的景觀變化，加上中國大陸廈門的璀璨繽紛夜景，已成為金門最美地標，經過1週的投票目前成績為分組第四名。

而經武坑道則分屬於文化類活動暨體驗組，體驗行程以「窖藏光旅」為主軸，以五感體驗穿梭時光及品酩高粱風味，規劃開鑿儀式、高粱微旅、酒師匠心、窖藏傳承、酒鬼快閃的體驗設計，過程中除了認識金酒公司的歷史之外還可以品飲到獨特的原漿酒、陳年高粱酒以及以金門高粱酒為基酒所做的特調，目前成績為分組第一。

李銘培說，本次的活動由42個機關單位參賽，日前在台北的發布記者會中，意外發現經濟部在文化類活動暨體驗組推出「重返戰地時光–小金門的微醺之旅」，與經武坑道同組競爭；而內政部則在樂活類活動暨體驗組，則有金門國家公園生存遊戲參賽；每種活動都有金門不同的風貌與特色，但每個都是讓金門被更多人看見的機會。

觀光處表示，隨著疫後觀光市場的復甦及旅遊型態的改變，金門各項即時的觀光旅遊資訊及活動消息，都會在網路社群「樂遊金門」與「金門行動旅服」隨時更新發佈，歡迎鄉親持續關注並記得每天上網投票。活動官網（https://spotlightaward.taiwan.net.tw/）。

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