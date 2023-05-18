豐采520建案鄰近道路因多次坍塌，新竹縣政府已勒令建商停工，但附近社區居民卻發現18日上午竟然有車輛進出工地，懷疑是否偷偷施工？工務處回應指出，針對豐采520建案工地在未經新竹縣政府同意下偷偷施工，縣府已立刻通報新竹地檢署現場勘察，並會再發相關公函請建商在竹北4建案全面停工，視後續處理情形加重處罰。

縣府雖勒令豐邑建設停工，但豐采520建案鄰近社區居民發現，該建案近日竟有工程車進出，擔心建商是否偷偷復工，造成鄰里人心惶惶。18日上午縣議員朱健銘也針對此事在議會提出質詢，是否會再懲處？

工務處表示，建商未經新竹縣政府同意下偷偷施工，縣府已立刻通報新竹地檢署現場勘察，並會在當天定期會質詢結束後，再發相關公函，請豐邑建商針對在竹北市的4個建案全面停工，視後續處理情形加重連續處罰，以嚴懲其渺視公權力，後續縣府將持續監督建商，確保市民朋友的身家財產的安全

針對天坑是否有緊急措施，工務處回應，救災搶險的部分，工務處本來希望豐邑在5月19日以前提出計畫送審，但昨天趁凌晨做救災搶險，已請同仁通報地檢署並封鎖現場。針對建商行徑除了無限期停工，也會持續罰款，會增加連續處罰跟1次多罰處理，確保工地周邊的安全。

另外針對天坑事件後續處置以及豐采520的部分救災搶險，待豐邑把相關計畫提送，縣府將召開專案小組審查，不排除委託第3方專業單位監督。