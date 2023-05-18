鳳小岳演唱〈心事誰人知〉。（年代提供）

鳳小岳挑戰主播台工作。（年代提供）

從演員出道的鳳小岳，在電影《艋舺》、《女朋友男朋友》、電視劇《華燈初上》嶄露頭角，近期跨足歌手備受關注。他近日登上壹電視《娛樂壹級棒》分享音樂歷程，現場也擔任一日主播播報氣象，並在新聞中即興加入他的閩南語新歌〈風車〉，迷人嗓音和男神外表電暈眾人，讓主播沈泳吟忍不住說，「鳳小岳只要在新聞自我介紹，發呆看著鏡頭也會有收視率」。

其實，在《娛樂壹級棒》錄影前，鳳小岳一直以為只是探班、唱歌，完全不知道有上主播台播報的橋段，所以一開始難掩緊張，沒想到一上台就老神在在，播氣象之餘還能搞笑拿起雨傘和風車唱歌。主播沈泳吟誇獎，「鳳小岳的播報很有自己的風格，表現超出預期，未來不只可以當演員、歌手，還能斜槓主播，顏值肯定會是男主播天花板」。

鳳小岳因為父母都是音樂、藝術家，所以從小就對音樂非常有熱忱，多年來已累積大量創作，還曾得過音樂比賽冠軍，這次推出的閩南語新歌〈風車〉特別邀請伍佰作詞，一推出就頗受好評。有著混血兒外表的鳳小岳看似與閩南語歌違和，但其實他的閩南語很「輪轉」，她也在節目中演唱新歌〈風車〉和〈心事誰人知〉，清唱和演奏實力堅強，可謂是「被演員耽誤的男歌手」。更多精彩內容，請鎖定壹電視《娛樂壹級棒》單元「一日主播」，周六晚上10點首播，周日下午4點重播。