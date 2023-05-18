MLB美國職棒大聯盟推薦賽事 : 5/20 (六) 09:38，明尼蘇達雙城@洛杉磯天使

美聯中區龍頭明尼蘇達雙城與洛杉磯天使週末將進行雙方本季首次系列賽，雙城打線近況火熱，面對芝加哥小熊的系列賽三戰合計攻下29分，而天使近期投手戰力崩盤，已連續輸掉3個系列賽，排名跌至美聯西區第3。雙城首戰預計由王牌J.萊恩(Joe Ryan)領銜主投，J.萊恩本季先發勝率高達75%，天使想要拿下系列賽首勝，不僅打線要維持水準，投手群也勢必要回穩。

雙城打線季初欠佳，季前以6年2億美金續留的游擊手柯瑞亞(Carlos Correa)低迷不振，打擊率0.207是生涯最差紀錄。而雙城季外將美聯打擊王厄來茲(Luis Arraez)送到馬林魚後，打線也找不到稱職的攻勢發動機，導致雙城季初攻擊端效率不彰。但近期從傷兵名單歸隊的前首輪大物基里尤夫(Alex Kirilloff)火力大放送，過去一週打擊率0.409、敲出2轟，打擊手感火燙，若柯瑞亞能找回身手，年輕的雙城打線仍大有可為。

今年天使的補強終於花在刀口上，以一年短約加盟的倫福洛(Hunter Renfroe)本季已經貢獻10發全壘打、27分打點，出色的長打能力完美地保護楚奧特(Mike Trout)與大谷翔平。另一方面，上季天使得點圈打擊率0.237在美聯敬陪末座，本季提升至0.275，團隊場均得分也大幅進步至5.10分(上季3.85分)。唯一能限制天使火力的是球員健康，繼新秀捕手奧佩(Logan O’Hoppe)整季報銷後，近年大小傷勢不斷的明星三壘手倫登(Anthony Rendon)也再度進入傷兵名單，天使若沒有足夠的野手深度做輪休，季末恐怕將進入體能撞牆期。

雙城此戰預計由王牌J.萊恩先發主投，J.萊恩過去在光芒小聯盟系統就已名滿天下，來到雙城第三個球季後破繭而出，本季先發出賽8場皆投滿6局，繳出7場優質先發，自責分率僅2.16，是今年雙城輪值最為倚重的投手。天使同樣由三年級生R.戴特默茲(Reid Detmers)領銜先發，R.戴特默茲今年表現較上季下滑不少，WHIP值1.51，自責分率更高達4.89，近5場出賽只有面對美聯中區爐主堪薩斯皇家拿下勝投，投球表現與上季判若兩人。

雙方打線近況不相上下，都擁有不錯的攻擊火力，但雙城先發投手J.萊恩本季狀態穩定，登板先發都能吃下一定局數，對於牛棚負擔較小，而天使先發投手R.戴特默茲狀態不若上季出色，加上天使牛棚近期狀況多，上季勝利組重要成員泰普拉(Ryan Tepera)本季頻頻放火，日前已遭到天使指定轉讓(Designated for assignment)，天使牛棚戰力捉襟見肘，因此投打戰力相對穩定的雙城有機會踢館成功，推薦投注「不讓分玩法-客勝」。