警方對游男駕駛的車輛進行採證。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方查扣到兩包安非他命及現金7500元等贓證物。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市警中山分局中一所員警，日前發現有毒販在群組刊登廣告兜售毒品，17日遂與對方聯繫，相約在長安西路交易，準備扮演買家實施誘捕。

昨天下午5時許，警方在現場埋伏，待25歲游姓男子開車到交易地點，依約將兩包安非他命以7500元賣給員警時，員警立即表明身分，動手要將游男逮捕，不料，游男竟開車衝撞兩輛警用機車及一輛員警私車，員警見狀對其前輪連開4槍，但仍被游男駕車逃逸。

警方馬上通報攔截圍捕全力追緝，在赤峰街21號尋獲游男作案車輛，但游男已棄車逃逸，鑑識人員到場採證，檢視車內及車外皆無血跡，研判員警用槍並未擊中游男。

游男棄車逃逸後轉往西門町躲藏，晚間8時許自知難逃法網到萬華分局龍山派出所投案，中山警聲請拘票獲准後，立刻派員將游男拘提帶回，確認他沒有受傷，並在他身上查扣兩包安非他命、現金7500元等贓證物。全案訊後，依毒品、妨害公務等罪嫌移送法辦。