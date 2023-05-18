【全程字幕】郭台銘未被徵召有機會合作？ 柯文哲曝昨跟他說「這句話」

國民黨徵召新北市長侯友宜出戰2024總統大選，爭取提名的鴻海集團創辦人郭台銘表態團結支持。民眾黨提名的總統參選人柯文哲18日說，都公布答案了才開始講比賽規則，自己有跟郭台銘說，「等你冷靜1、2天再說」，認為郭台銘一定很驚訝，自己如果是他的朋友，不會在這個時候打擾郭。

民眾黨今天舉行青年委員會招募記者會，柯文哲會後受訪時，被問起郭台銘未獲徵召，引起郭粉憤怒。柯文哲指出，昨天國民黨徵召侯友宜，他有跟郭台銘講，「等你冷靜1、2天再說」，他如果是郭台銘的朋友，不會在這個時候去搞什麼動作，對郭台銘來講，一定很驚訝。

柯文哲強調，一開始就跟郭台銘講說，都不知道比賽規則，怎麼敢去參加比賽？這樣結果出來，不管誰贏都有問題，當然這個結果就跟他預料的差不多，一定會有不滿。

柯文哲表示，他也學到一課，一定要事先把比賽規則講清楚，要比民調就比民調，民調要幾家、民調公司、樣本數要多少、要抽幾家、要怎麼抽出來、到什麼時候為止，幾號到幾號做，比賽還是要有比賽規則，今天最大的問題是，「你都公布答案了才開始講比賽規則」，為什麼不早一點講？

柯文哲重申，如果他是郭台銘朋友，也不會這個時候突然又去拜訪他，不需要啦，讓郭冷靜一下，他每次說，生氣的時候不要做決定，這是他當市長以後學到的一刻，讓郭台銘冷靜一下。

媒體追問，言下之意是否代表柯文哲有聯絡郭台銘，郭的情緒是否比較激動？柯文哲僅稱，剛剛已經聲明過，如果他是郭台銘朋友，不會這個時候去打擾郭，台灣話說「急事緩辦」，讓郭台銘冷靜一下再講。

至於郭台銘是否被設局？柯文哲表示，這個留給國人去判斷，他實在是不想講。另外，連勝文用岳飛安慰郭，稱「岳飛不是皇帝，卻是人民心中千古傳頌的大英雄」，柯文哲暗酸，有時候人在下意識講出實話，所以郭台銘「被岳飛掉了」。