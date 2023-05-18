中央明年健保總額預算大砍150億元，引爆醫界強烈不滿，直指該決策與總統大選有關。對此，衛福部次長周志浩18日指出，健保醫療服務成本指數改變率（MCPI）是健保會建議，衛福部將考量物價、新藥成本等種種因素，努力爭取行政院支持明年健保費用成長率不低於4％。

衛福部推估明年健保總額預算，健保會4月底提出新計算方案，給出的建議是大砍150億元，遭醫界狂轟，還酸說「如果調漲健保費，總統就不好選」，質疑決策過於政治化。醫界直指，衛福部大砍健保總額將導致醫院收入減少，醫事人員將更血汗，工作士氣也會變差。

對此，周志浩上午於行政院會後記者會指出，有關健保醫療服務成本指數改變率（MCPI）調整案，這是4月多時健保會匯集付費者代表、醫療服務者代表及學者專家做出的建議，衛福部表示尊重，但最終健保費用調整狀況，會綜合考量消費者物價指數、新藥可能增加成本、新冠肺炎疫情後續費用將逐漸由公務預算轉為健保負擔等因素。

周志浩指出，但最主要還是物價因素，不管用新建議指數或是以前指數，都是落後指標，無法反映這2年物價變化，衛福部會考量上述因素，努力爭取行政院支持明年健保費用成長率不低於4％，這部分會跟健保會努力溝通。

行政院發言人林子倫補充，行政院願意支持衛福部經過多方考量所提出增加幅度方向，會適度調整健保支出總額成長，最後增加百分比仍該尊重健保會依法定程序的決定。