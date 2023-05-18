日本高端潮流運動品牌DESCENTE宣布將進駐天母地區。（DESCENTE提供）

「DESCENTE TOUGH系列」以創新的奈米科技結合工藝匠人的技術，成就舒適與耐久性兼顧的訓練上衣，推薦做為日常訓練的入門款。（DESCENTE提供）

DESCENTE為瑞士鐵人三項隊打造「DESCENTE SWISS系列」，為三鐵訓練提供理想的裝備。（DESCENTE提供）

「DESCENTE DELTAPRO TEMPO」職業賽事跑步鞋為專門為比賽設計的訓練鞋款。（DESCENTE提供）

日本高端潮流運動品牌DESCENTE，去年登台誓言會積極拓點，如今全台已設有8間專門店，並將於初夏之際進駐台北天母商圈，設立全台首間路面旗艦店。「DESCENTE天母旗艦店」為全台最大的首間路面旗艦店，販售訓練、跑步、高爾夫所需的運動服飾及配件，提供消費者豐富齊全的運動商品。為了與喜愛運動的MOVER同慶開幕之喜，即日起至5月31日DESCENTE推出滿額贈好禮優惠活動。

起源於日本大阪的DESCENTE，原先以製作剪裁舒適的男裝起家，於1950年代開始製作競速滑雪運動服，至今已成為歐洲許多國家級冬季運動代表隊的指定合作品牌。DESCENTE在台北、桃園、台中、台南地區皆設有專門店，提供全台灣消費者便利的潮流運動購物據點。此次選擇於天母地區開設全台首間路面旗艦店，與台北市立天母棒球場為鄰，店舖整體風格以「面向未來」為主要設計理念，搭配混凝土、灰泥、纖維水泥板等外飾材料，呈現都市現代風格。

該店也是全台灣商品類型最齊全的專門店，此次打造兩層樓的百坪店舖空間，一樓為重量訓練、跑步、潮流運動生活等服飾單品的主要陳列區，二樓則提供高爾夫全系列單品，致力於提供顧客最豐富多元的商品選擇，一站即可滿足各種運動的需求。

DESCENTE為滿足不同運動需求的消費者，提供多元化且專業的運動商品選擇，包含衣著、鞋款、包款、帽款等；迎接天母旗艦店開幕，DESCENTE推薦三大運動系列主打商品，打造出為游泳、自行車和跑步三個項目提供理想的防護與支撐。「DESCENTE SWISS系列」的設計發想便是來自於瑞士三鐵隊，為其提供一系列輕量、透氣的運動夾克、上衣、長褲、短褲、運動帽等系列產品。

「DESCENTE TOUGH系列」以創新的奈米科技結合工藝匠人的技術，製造出突破常規面料性能的優質紗線，成就舒適與耐久性兼顧的訓練上衣；「DESCENTE DELTAPRO TEMPO」則是賽事訓練跑步鞋的首要推薦款式，此款運動鞋根據超過2000名跑者及6000個小時的實際運動數據，打造出專門為比賽設計的跑鞋。使用具極佳彈性的Delta EX泡沫中底，即使在長跑過程中也能穩定地支撐雙腳，並提供舒適的貼合性。

為了邀請熱愛運動的消費者與DESCENTE一同歡慶開幕，即日起至5月31日，單筆消費滿3500元即贈DESCENT涼感巾乙條；單筆消費滿12000元再贈送DESCENT收納盒乙個。DESCENTE會員單筆儲值滿$40000元，可購買價值45000元的商品；單筆儲值滿60000元，可購買價值70000元的商品；會員凡儲值即贈送DESCENT收納盒乙個。