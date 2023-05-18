嘉義一名女子小靜（化名）2019年11月間因心情不佳，約青梅竹馬沈姓男子到租屋處聊天解悶，沈男順路幫小靜買了麥當勞的玉米濃湯及漢堡，卻偷偷在玉米濃湯中「加料」，待小靜喝完後昏睡在床之際，對其強制口交得逞。小靜清醒後驚覺有異到醫院驗尿，果然檢驗出藥物反應，憤而對他提告求償，法官判沈男須賠償給付30萬餘元，可上訴。

據判決書指出，沈男與小靜（化名）因其等父親都是從事在遊覽車上兜售商品之工作而常有往來，2人自幼相識，並於2019年間在社群上互加好友，頻繁聯繫。2019年11月24日晚間8點許，小靜因心情鬱悶，邀約沈男前來租屋處聊天解悶，沈男順路替小靜購買麥當勞玉米湯、漢堡飲食，卻趁機在玉米濃湯內下藥，而小靜不久後便昏睡在床，沈男隨即對其口交得逞。

小靜於案發翌日驚覺有異到醫院驗尿，竟檢驗出含有「氟硝西泮」成分之鎮定安眠藥，發現自己飲用完沈男購買之玉米濃湯後，有感覺想睡、昏沉、乏力之生理反應及精神狀態，與服用該藥所產生之副作用反應相符，事後又因創傷壓力症候群須至精神科就醫診治，有7個月無法工作，憤而向沈男提告求償61萬元。

法庭審理時，沈男主張小靜求償金額過高；法官斟酌沈男侵權行為之態樣、小靜所受傷害之情狀以及雙方學經歷、經濟能力、財產狀況等一切情事，判沈男須賠償給付30萬3280元，可上訴。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。