合庫AMC前董事長蔡見興「寄生合庫」事件，為健全營運，提升公司治理成效，財部今年 5月3日召開公股事業重要議題會議，要求各公股事業強化人事任用管理及公司治理，提出3大精進方案。

一，依金融控股公司法、銀行法、金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法等相關規定，檢討並強化所屬事業（含轉投資事業）關係人進用是否符合人事法規相關作業規範；非金融事業亦應檢討人事制度之妥適性，以公開公正透明之原則，完善人事聘任機制作業規範，以避免發生爭議。

二，確依金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法第34條之2規定，完備內部檢舉制度並落實辦理相關事宜，於辦理檢舉案件時，應衡酌實質重大性，確實釐明及檢討改正，勿僅以檢舉人未具名即存查結案。

三，執行職務務必依內部核定程序及主管機關所定規範辦理；有關銀行等徵授信作業，應落實授信「5P」原則及各項徵授信規範辦理評估，以確保合法性及公正性。