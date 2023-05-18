非洲豬瘟中央災害應變中心今(18)日表示，112年1月至4月違規攜帶豬肉產品入境遭裁罰20萬元案件逐月攀升，從1月的32件到4月來到74件，成長2.3倍。防檢局已在全國各國際機場港站實施綠線區(即海關的免申報檯，旅客自己選擇的免查驗通關區)加強執法措施。

災害應變中心指出，防檢局持續於邊境攔截的豬肉製品如臘腸、火腿及肉乾等檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性案例，顯示非洲豬瘟疫情藉由旅客違規攜帶豬肉製品入侵的風險仍高。

根據現有罰則規定，首次查獲輸入人將處20萬元罰鍰，第2次(含以上)將處新台幣100萬元。

為因應違規攜帶動植物產品風險，應變中心於3月24日第26次會議決議由防檢局自4月10日起於全國各國際機場港站執行綠線加強執法措施，希望藉由加強執法提升嚇阻力，達到旅客自始不攜帶動植物檢疫物入境之目的，並杜絕僥倖心態。

防檢局在全國各國際機場港站實施綠線區加強執法措施，以檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性案例的國家地區如中國大陸(含香港及澳門)、越南、泰國及馬來西亞入境之航班為優先執法對象，由檢疫犬組及檢疫人員會同關務署執行綠線加強執法，加強入境旅客行李查驗工作。

災害應變中心表示，綠線加強執法1個月以來，查獲違規攜帶動植物產品入境案件計有170件，以往少有裁罰案件的港站也主動攔查到違規案件，提醒國人可參考防檢局「出國必看不買清單」和「常見入境旅客攜帶動植物或其產品檢疫規定參考表」，如有疑義，可於入境時主動向機場港口的動植物檢疫櫃檯查詢申報，避免受罰。