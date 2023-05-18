國民黨今召開「5大綠營政治蟑螂整侯奧步大公開」記者會，國民黨直言，國民黨已徵召總統候選人侯友宜，綠營一定會用各種方式見縫插針、破壞藍營團結，國民黨舉出五大綠營帶風向奧步，呼籲粉碎政治奧步，對綠營政治蟑螂說不，一起團結努力，實現政黨輪替。

桃園議員凌濤凌濤指出，奧步一、假裝非誰不投，徵召侯友宜之後，綠營側翼「一秒到戰場」，開始在網路留言「非誰不投」等高度相似留言，其實是分化伎倆，國民黨支持者將站穩腳步，絕不會跟著綠營的側翼起舞。

凌濤表示，奧步二、操作策略性民調，徵召前很多跟過去選舉結果不符的策略性民調公布，這些民調在2022年大選已顯示與實際開票結果落差極大；奧步三、散佈陰謀論，網路上有人散佈全代會前要換候選人，但國民黨已定於一尊，將堅定支持提名候選人，目標是下架民進黨。

楊智伃指出，奧步四、提前操作棄保，侯友宜在2022獲得民意肯定，隨後在各家民調總統支持度都領先，民進黨此時拉其他在野陣營操作棄保，顯示民進黨對自家提名的候選人缺乏自信，只能使用奧步來增加支持度，是選戰的負面教材。

楊智伃強調，奧步五、花式排列組合，民進黨用各種方式刻意見縫插針，無論提名前後，儘管拉誰、卡誰的陰謀論層出不窮，但朱立倫就是最強戰隊的總教練，候選人就是侯友宜，這就是國民黨的最強戰隊。