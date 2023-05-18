《英雄聯盟》上半年度最重要的國際賽事－季中邀請賽（Mid-Season Invitational，以下簡稱MSI）第2階段「分組賽」已進行至後半段，由於「分組賽」採用雙敗淘汰賽的制度，戰績累積2敗的隊伍將提早打道回府。截至5/16（二）結束，「分組賽」的8支隊伍中，來自LCS（北美）賽區的第2種子的黃金勇士（Golden Guardians，簡稱GG）、EMEA（歐洲）賽區第1種子的MAD戰隊（MAD Lions）以及第2種子的G2電競（G2 Esports），3支隊伍已確定淘汰。

「分組賽」將在週六（5/20）結束，最終階段的「總決賽」則是安排在週日（5/21）進行。在「總決賽」開打以前，本週最受矚目的比賽，便是中韓兩大賽區隊伍的首次對決。由來自LCK（韓國）賽區的第2種子T1戰隊，對上LPL（中國）賽區的第1種子JDG戰隊（JD Gaming），這場可稱為MSI冠軍前哨戰的比賽，將於週四（5/18）進行，虎牙直播、Twitch、Youtube…等平台上都有直播，強強對決，精彩可期，切勿錯過。以下是相關分析：

5/18（四）20:00，JDG戰隊 ＠ T1戰隊，推薦：大4.5（局）勝

先說JDG，LPL賽區的春季賽冠軍，在「分組賽」分別對上GG、BLG兩支實力強勁隊伍，不僅取得2連勝的戰績，兩場比賽更是一局未失，皆以直落3的比數取勝。JDG在本屆MSI的狀態極佳，陣中5名選手都有出色的表現，其中特別是下路Ruler，他選用的英雄無論是「婕莉」、「吉茵珂絲」或是「亞菲利歐」，都成為各隊最難應付的存在。統計JDG在「分組賽」2場比賽（共6局），平均每局20個擊殺數、10.5個死亡數，戰損比（Kill to Death ratio）1.90，在「分組賽」的8支隊伍中排名第1。JDG的兩名關鍵選手，下路Ruler平均每局8.3／1.7／8.0（擊殺數／死亡數／助攻數，以下同；KDA值9.6）、中路Knight平均每局5.3／1.8／8.2（KDA值7.5），都是最頂尖的水準。

再說T1，LCK賽區的春季賽亞軍，同時也是去年MSI的亞軍，在本屆MSI「分組賽」分別對上MAD、GEN.G兩支隊伍，同樣取得2連勝的戰績，其中在對上同樣來自LCK的春季賽冠軍GEN.G，雙方鏖戰5局，T1先拿下2局，接著再由GEN.G追回2局，最後決勝局T1有驚無險取得勝利，比數3：2擊敗強敵GEN.G，T1成功復仇。統計T1在「分組賽」2場比賽（共8局），平均每局15.9個擊殺數、10.5個死亡數，戰損比1.51，排名第2。T1的兩名關鍵選手，下路Gumayusi平均每局7.1／1.8／3.9（KDA值6.1）、中路Faker平均每局3.1／3.1／7.3（KDA值3.4），都有不錯的表現。

本場比賽，狀態絕佳的JDG對上國際賽常勝軍的T1，兩隊在先前的比賽中都展現出足以奪冠的驚人實力，比賽勝負的關鍵，要看兩隊下路及中路選手的發揮，數據面來看，JDG的選手表現略佳，但能擊敗GEN.G的T1，Gumayusi和Faker兩人的實力也絕非單純以數據分析就能夠衡量，兩隊分別代表各自賽區的戰力天花板，雙方旗鼓相當，看好比賽打滿5局，推薦可買大分。