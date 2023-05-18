63歲賴姓工人在工地跌倒撞到額頭後，眼球周圍竟在過不久後腫得像氣球一樣，於是前往阮綜合醫院就診，透過電腦斷層掃描，醫師李念融發現賴男的顏面有骨折跡象，才會導致鼻竇內的空氣跑進眼窩及眼瞼內，造成眼窩充滿空氣而腫大。經過與眼科醫師會診後，決定利用針筒將眼瞼內空氣吸出，並施打抗生素治療。

賴男在工地跌倒撞到額頭，原本以為沒有大礙，沒想到過不久後左眼眼窩竟腫起來，且裡面充滿空氣，嚴重影響視覺即出現複視，於是前往阮綜合醫院急診。

李念融讓賴男先施打止痛針後，馬上進行電腦斷層檢查，檢查結果發現賴男的顏面骨有骨折狀況，才讓鼻竇內的空氣透過骨折的裂縫跑進眼瞼、眼窩、結膜等部位；加上賴男撞擊當下的外傷也讓外在空氣跑進去，眼球周圍才會像氣球一樣膨脹。

李念融表示，這樣的個案非常少見，從期刊和文獻查找，發現案例不超過30個，若以頭部創傷來說，發生機率更是萬分之一，因此此個案也登上新英格蘭醫學期刊。

李念融說明，一般來說如果眼睛產生泡泡，或眼球移動時會痛及複視狀況時，得盡快就醫，因為若出現此狀況，代表有外來物跑進眼球，恐會造成眼球感染及視力受損，若不處理可能會導致眼睛視力受損。