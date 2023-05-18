前中職樂天桃猿洋投狂威（Dylan Covey）本季與道奇簽下小聯盟合約，日前被球團拉上大聯盟支援牛棚，今（18日）馬上獲得登板機會，面對雙城中繼4局失2分，投出3次三振，扮演稱職的救火隊，最終道奇以7比3擊垮雙城，帶走系列賽勝利。

道奇牛棚近期相當操勞，連續3場比賽先發投手投不滿5局，其中後援上陣的布魯爾（Justin Bruihl）每一次皆有出賽紀錄，至少都投了15球以上，為了舒緩牛棚，道奇選擇下放布魯爾，拉上狂威待命，此外道奇也需要清出40人空間，奈爾生（Jimmy Nelson）則被移往60天傷兵名單。

今天先發投手梅伊（Dustin May）只投1局，因為右前臂旋前肌拉傷退場，賽後被球團放進傷兵名單，因此先發底的狂威臨危受命接替登板，面對前8位打者只被擊出1安，第4局遭到巴克斯頓（Byron Buxton）陽春彈追平比分，賈羅（Joey Gallo）6局再補上一轟，狂威全場只失這2分，投了4局被敲5安，拿下3K、投1保送。

按照賽後紀錄判斷，勝投記在了後援1.1局的葛雷特洛（Brusdar Graterol）身上，狂威無緣在今年首登板就拿下本季首勝，賽後談到突如其來的首秀表示，「我知道牛棚的狀況，所以我準備好了。在我之前的職業生涯中，一直是待在沒有競爭力的球隊，所以能幫助一支排名第一的球隊，去擊敗另一支同樣優秀的球隊，這很棒。」狂威也表示自己從小是道奇球迷，從來沒有想過會在這種情況下回到大聯盟。