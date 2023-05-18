5月進入梅雨季，前2波鋒面為水庫帶來一波挹注，但最新美國模式模擬，14天後可能有颱風生成，若順利發展梅雨可能就要進入尾聲，南部水情卻依舊拉警報，全台8座主要水庫蓄水率跌至剩不到2成，尤其曾文水庫只剩6.58%，高雄阿公店水庫剩7.96%，剩不到1成最慘。

根據水利署水庫水情資料顯示，全台有7座主要水庫蓄水率跌到20%以下，分別為曾文水庫6.5%、阿公店水庫7.9%、南化水庫17.9%、白河水庫16%、仁義潭水庫16.4%、集集攔河堰11.4 %、石岡壩水庫16.4％。其中以台南、嘉義、高屏地區的水庫水情最不樂觀，曾文、阿公店水庫這兩個水庫更慘，蓄水率皆不到10%。南部只剩蓄水率34.4%的屏東牡丹水庫，以46.46%的台南烏山頭水庫撐著。

至於中部以北的水庫大多蓄水率較好，基隆新山水庫蓄水率97.4％最高，雙北地區的翡翠水庫則有54.3%，新北、桃園、新竹一代的石門水庫33.6%、永和山水庫蓄水率仍有60.7％。至於竹科地區的寶山第二水庫則有66.6%，苗栗明德水庫78.8％。

中部情況則以南投日月潭水庫蓄水率66.4%最佳，霧社水庫39.6%；雲林、彰化、嘉義地區的湖山水庫蓄水率23.5%、台中德基水庫48.3％、苗栗台中一帶的鯉魚潭水庫39%。