25歲正妹學霸孟羽童曾被欽點為大陸格力電器董事長董明珠的接班人，但她上周自爆已經離開格力，近日格力員工則爆料，其實孟羽童是被公司開除而不是離職。最新消息指出，孟羽童利用格力的流量火爆之後，給自己的自媒體帳號接廣告，圖文廣告報價一條至少15萬（人民幣，下同），有網友估算她已經暴賺近300萬（約台幣1200萬元）。

綜合陸媒報導，孟羽童11日在微博證實，自己已經從格力「畢業」，下一階段任務是申請研究生，繼續讀書深造。孟羽童從格力離職的消息引發關注，她說自己在格力加班嚴重，最多一天工作21小時，月薪與格力應屆大學生一樣，基本上在5千到1萬元區間，並非外界傳聞的百萬年薪。

一名曾與孟羽童在同一部門工作的員工指稱，孟在公司任職期間經常曠職參加商業活動，也就是「接私活」，經公司約談也沒有改善，才會被「開除」而不是離職；該員工還說，近2個月也從沒見過孟在公司加班，質疑她先前稱工作長達21個小時，所表達的應不是指格力的工作。

據了解，這個「接私活」就是指孟羽童利用格力的流量火爆之後，給自己的自媒體帳號接廣告。

據共富財經、藍鯨財經指出，孟羽童的合作報價為圖文一條15萬，視頻一條17萬。有網友統計孟羽童已經發了至少19條廣告，以此來估算這兩年她做自媒體收入已逼近300萬元。不過孟羽童未針對經營自媒體收入做出回應。

今年4月的一場直播中，董明珠透露，孟羽童已不再擔任秘書，而是去做視頻，董明珠稱，相較於當秘書，孟羽童更喜歡直播工作。