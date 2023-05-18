原本預計將在去年底完工啟用的基隆市寵物銀行，迄今為止雖然已經申報峻工，但仍有多項缺失亟待改善。基隆市議會多位議員都關心這項工程進度，基隆市政府產發處長林鼎超表示，已要求廠在5月31日前完成各項缺失改善，否則將與廠商中止契約。

基隆市議會18日進行產業發展處業務詢答，包括張耿輝、韓世昱、藍敏煌、張秉鈞等市議員，都針對基隆市寵物銀行要求產發處說明目前寵物銀行的進度。張耿輝強調，寵物銀行的預算從原本8千餘萬元追加到1.2億元，原本預計去年底完工，但迄今仍有多項缺失有待改善，要求產發處積極作為，早日讓寵物銀行完工。

林鼎超表示，寵物銀行的業者今年1月申報峻工，市府於2月15日進行初驗，發現了多達147項缺失。當時市府便責成業者須於今年3月7日前完成缺失改善。但截至5月17日為止，已給業者超過70天的改善時間，但仍有多項缺失尚未完成，其中包括漏水、水管不通、地面不平等。

林鼎超強調，市府上周已要求廠商研擬盡快改善各項缺失，若在今年5月31日前未能完成各項缺失的改善，則市府將會依契約與廠商中止合約，目前還沒有支付給廠商的尾款及保證金，還有1千餘萬元，預期應該足以完成相關的缺失改善。

至於廠商，市府也將依《政府採購法》101條，刊登政府採購公報，將廠商列為「拒絕往來廠商」。

林鼎超說，寵物銀行的建置很重要，不僅收容流浪動物，同時也有領養專區，目前寵物銀行收容約30隻狗，待完成後，可以收容50隻貓及150隻狗。因此產發處會持續重視這件事情，確保工程能夠保質完成。