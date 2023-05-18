行政院長陳建仁18日主持行政院會，聽取國發會報告「亞洲‧矽谷計畫2.0」創新創業推動成果。國發會指出，國發基金匡列50億元「創業天使投資方案」，已投資225家新創、逾31億元，帶動投資超過109億元；在融資部分，經濟部推動青創貸款，迄今已核保逾9.2萬件，協助取得融資逾735億元，未來將整合各部會新創資源，加速台灣產業升級轉型。

國發會指出，自2016年推動「亞洲·矽谷」計畫7年來，創新創業生態系蓬勃發展，國際能見度也顯著提高，國內新創不僅逐漸在國際上嶄露頭角，更有包括沛星互動科技Appier、睿能創意Gogoro、九易宇軒91APP、玩美移動Perfect四家獨角獸成功出場，新創社群更以「荒漠到雨林」形容整體臺灣新創發展環境的蛻變。

國發會表示，新創是數位經濟的催化劑，也是下一波經濟及產業成長動能的驅動力，政府在資金、人才、法規、市場及國際新創聚落等面向持續政策推動，給予新創從種子期到成熟出場多元支持。其中新創事業最關心的資金部分，國發基金匡列50億元「創業天使投資方案」，已投資225家新創、逾31億元，帶動投資超過109億元

融資部分，國發會說，經濟部推動青創貸款，迄今已核保逾9.2萬件，協助取得融資逾735億元；此外為活絡新創出場管道，金管會已推動「臺灣創新板」及「戰略新板」等，透過多元資金及出場管道，協助新創快速發展，目前已有19家公司登錄戰略新板、3家登錄創新板。

為延攬國際創新人才，國發會指出，透過就業金卡及創業家簽證吸引國際人才來臺；其中，就業金卡已核發7283張，包含YouTube創辦人陳士駿、矽谷創業家Tim Draper等人。另透過修正企業併購法、沙盒機制及提供租稅誘因鼓勵天使投資新創等，協助新創加速成長。

為協助新創拓展國際市場，國發會說，政府推動國家新創品牌Startup Island TAIWAN，與新創社群及部會聯名舉辦或參加國際展會，如CES、Viva Tech及臺日新創交流會等，透過品牌力協助臺灣新創拓展全球市場。此外，也透過打造臺灣科技新創基地TTA、林口新創園、亞灣新創園等國際新創聚落，吸引逾20家國內外加速器(如500 Startups等)及800家新創進駐，匯聚國際創業資源及能量，帶領新創拓展國際市場。

國發會最後指出，在政府與民間共同努力下，臺灣新創發展環境逐步完善。未來將植基於過去推動成果，國發會將持續擔任跨部會平台角色，整合各部會新創資源，也將持續與新創事業、產業界等交流意見，期透過公私協力發揮綜效，加速臺灣產業升級轉型。