香港影帝周潤發以電影《賭神》將演藝事業攀向巔峰，雖然近年淡出螢光幕，鮮少在公共場合曝光，仍有不少粉絲在街頭捕捉到他的身影，他也對於所有要求來者不拒，不過近來一張與粉絲的合照曝光，卻遭大陸網友揶揄一番，立刻引發眾怒。

周潤發雖貴為影壇巨星，但向來以親民形象著稱，對於粉絲要求通常來者不拒，近來有粉絲曬出與他的合照，並發文寫下：「家樓下遛彎兒（散步）偶遇發哥」，只見周潤發對著鏡頭露出燦笑，不過身形明顯消瘦不少，連鎖骨都清晰可見，不過卻被大陸粉絲揶揄：「發哥有根鼻毛沒剪乾淨」，直指他形象失守，身為一代巨星居然也有不完美的一面。

不過此言論慘遭大批粉絲圍剿，紛紛留言：「有必要雞蛋裡挑骨頭嗎」、「露出鼻毛也是帥的，而且還更接地氣」、「畢竟都這個歲數了，能夠稍微理解一下嗎」、「我請想問一下發哥是怎麼保養的，怎麼感覺都不會老」、「發哥永遠都那麼帥氣嗎」、「他的牙齒好白喔」。

周潤發先前與金馬影后吳君如相約跑山時，遭對方出賣私下運動的真實狀態，雖然幾乎以背影面對鏡頭，仍不難看出身材相當結實，感覺不出來有一點贅肉，完美體態完全不輸給年輕鮮肉，難以相信他如今已經67歲。