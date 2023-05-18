搶畢業季商機，國泰飯店觀光事業旗下MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店，即日起至8月31止推出星級謝師盛宴，異國美饌全自助暢飲方案與歐陸半自助式套餐方案任選。1樓URBAN331酒吧推出20人起「大人系謝師宴」。全自助式餐檯、啤酒無限暢飲搭配多種主廚精選歐陸料理自由選擇，不分平、假日，每人1,580元＋10％，出示學生證每人加價330元再享指定品項紅、白酒無限暢飲。各式冷盤、西式熱菜與爐烤肋眼現切牛排，獻給師長、同學們最豐盛的美食饗宴。

2樓GUSTOSO義大利餐廳則推出「春風化雨感謝季」歐陸義式風格半自助百匯，平日每人1,380元＋10％、假日每人1,580元＋10％，經典南義家鄉菜的質樸美味，精選各式當季食材，從生菜沙拉、開胃菜、湯品、搭配歐陸主菜及水果、甜品通通有。主菜首推使用伊比利火腿、春筍、柳松菇搭配的爐烤挪威鮭魚、以雲林酸菜、松本茸入菜燉煮的「皮耶蒙特」巴貝拉燉黑牛頰，及人氣爐烤柴燻甜椒香料春雞。搭配用直火炭烤去皮的紅甜椒、番茄、洋蔥、大蒜與松子、杏仁等香料堅果磨碎成泥自製的加泰隆尼亞醬汁，畫龍點睛的醬汁將原先肉質鮮嫩、多汁的春雞美味再升級。

舒適的用餐空間加上多樣化西式經典菜色任選，GUSTOSO義大利餐廳謝師宴專案40人起可享包場服務並加贈一位免費，滿60人兩位免費以此類推，現場免費提供麥克風、投影設備，畢業生著學士服拍照打卡、上傳社群，打卡者每人加贈金牌台灣啤酒一瓶。

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