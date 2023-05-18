拜登持續對大陸祭出制裁令，因陸美對立情勢加劇，外國企業也面臨北京政府越來越嚴格的審查。根據美國財經媒體報導，在大陸金融市場開放3年多後，華爾街銀行業者處境變得艱困，包括高盛和摩根士丹利等業者，正在縮減大陸的擴張計畫和利潤目標，並打算大規模裁減在大陸的員工。

報導指出，大陸因擔心敏感訊息外洩，開始搜查為全球投資者進行盡職調查的諮詢公司，還敦促國有企業切斷與全球4大會計師事務所的關係，包括萬得資訊（Wind）在內的多家中國金融數據公司，最近更停止向海外客戶提供有關大陸企業的詳細資訊，令外國投資人感到恐慌。

由於陸美緊張關係升溫，高盛和摩根士丹利等華爾街銀行業者認為，在大陸這個60兆美元的市場賺大錢的夢想已越來越渺茫。

因大陸商業環境發生劇變，高盛目前已修正其大陸5年計劃的預期，摩根士丹利也暫不設立大陸境內券商，並將衍生品和期貨業務投資縮減至1.5億美元。

知情人士透露，摩根士丹利計劃最快本週對亞太投資銀行部門進行另一波裁員，將影響7%員工，另一華爾街巨頭摩根大通則早在今年初就開始裁撤大陸專職員工。