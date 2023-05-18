蔡姓男子屢次以「關掉孵蛋機」威脅雞的生命，以此向劉姓畜牧場業者恐嚇取財得逞約100萬元，食髓知味，但後來劉男不再理會，蔡男於今年3月間關閉畜牧場孵蛋機，導致約1萬隻種雞缺氧死亡，檢方偵結依恐嚇取財罪嫌起訴蔡男。

劉姓父子在嘉義縣經營畜牧場，主要是出售種雞，經濟狀況佳，蔡男得知後，自2022年9月下旬至今年3月18日間，屢次用通訊軟體LINE、電話簡訊，傳送「中午錢一定要見到，不然如掃到就很不好意思了」、「你去看一下孵蛋場，別說我沒事先通知，在來還會更精采」、「如果沒給我錢，就跟你兒子的命一起配掉」等內容，向劉男勒索錢財。

蔡男再於今年3月9日、17日到畜牧場，關閉孵蛋機，藉此影響種雞孵化及生長，令劉姓父子心生畏懼，陸續在畜牧場前或蔡男指定的地點，每次交付5萬至20萬元不等現金，共交付約100萬元給蔡男。

蔡男索討無度，劉男疲於應付，不再理會，蔡男竟於今年3月17日深夜11時許，到畜牧場內。關閉孵蛋機後揚長而去，導致劉男的兒子所管理的種雞約1萬隻因缺氧而死亡，損失慘重。

嘉義地檢署表示，蔡嫌惡性重大，有逃亡之虞，偵查期間羈押看守所，依恐嚇取財等罪嫌起訴後，移審嘉義地方法院被裁定繼續羈押。