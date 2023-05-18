文淇2017年以《血觀音》奪下金馬最佳女配角，身為「天才童星」的她，年僅15歲就展現深沉心機演技，是影壇的明日之星，現年19歲的文淇已褪去稚氣，長大成亭亭玉立的美少女，擁氣質非凡、空靈電眼，其中她一個回頭燦笑照，更是像極了年輕版大S。

19歲文淇戲劇表現備受矚目，也躍身時尚品牌的寵兒，她近日就現身首爾出席精品2024早春時裝秀，以一身黑白褲裝帥氣亮相，簡約又時髦，頂著齊劉海、辮子頭的文淇，畫高冷的煙燻妝，時尚又不失小清新，其中她一個回頭燦笑照，超氣質、空靈，更是像極了年輕版大S。

文淇出身在台灣，4歲時跟著父母移居到大陸，獲得模特兒大賽冠軍而開啟演藝之路，10歲參加試鏡時，一下子就哭出來，讓她獲得演出機會，2017年分別以《嘉年華》、《血觀音》獲得金馬女主角、女配角雙料提名，以14歲的年齡刷新金馬最佳女主角提名史上最年輕紀錄，最後成功抱回女配角獎。

文淇2017年以《血觀音》奪下金馬最佳女配角。（圖／中時資料照）

文淇被譽為天才童星，演技成熟、超齡，是新生代華人演員中的明日之星，近年則演出電影《大約在冬季》、《被光抓走的人》、《媽媽！》，以及電視劇《生活家》、《北國英雄》。