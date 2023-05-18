文淇2017年以《血觀音》奪下金馬最佳女配角，身為「天才童星」的她，年僅15歲就展現深沉心機演技，是影壇的明日之星，現年19歲的文淇已褪去稚氣，長大成亭亭玉立的美少女，擁氣質非凡、空靈電眼，其中她一個回頭燦笑照，更是像極了年輕版大S。
19歲文淇戲劇表現備受矚目，也躍身時尚品牌的寵兒，她近日就現身首爾出席精品2024早春時裝秀，以一身黑白褲裝帥氣亮相，簡約又時髦，頂著齊劉海、辮子頭的文淇，畫高冷的煙燻妝，時尚又不失小清新，其中她一個回頭燦笑照，超氣質、空靈，更是像極了年輕版大S。
文淇出身在台灣，4歲時跟著父母移居到大陸，獲得模特兒大賽冠軍而開啟演藝之路，10歲參加試鏡時，一下子就哭出來，讓她獲得演出機會，2017年分別以《嘉年華》、《血觀音》獲得金馬女主角、女配角雙料提名，以14歲的年齡刷新金馬最佳女主角提名史上最年輕紀錄，最後成功抱回女配角獎。
文淇被譽為天才童星，演技成熟、超齡，是新生代華人演員中的明日之星，近年則演出電影《大約在冬季》、《被光抓走的人》、《媽媽！》，以及電視劇《生活家》、《北國英雄》。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。