海巡署馬祖海巡隊昨（17）日中午12時許，在我國東引「禁止水域」查扣一艘越界大陸漁船「霞下滸水0323」，船上5人以及船隻皆押返南竿留置調查，並在船上查獲非法捕撈的鰻魚74.5公斤，全數皆海拋處理。

東引「北固礁」為我國地理位置最北之島礁，海巡署昨天查扣大陸漁船海域即在北固礁西北方1浬，屬於我國公告之「禁止水域」，大陸船舶未經許可不得進入，違法小型船舶將面臨30萬元至60萬元罰鍰或沒入處分。

海巡署第十一巡防區透過雷達監控、岸巡人員嚴密掌握大陸漁船活動態樣，昨日派出3艘海巡艇，其中PP-3586艇指揮蒐證，另2艘CP艇分兵左右夾擊，成功登檢扣船，並在這艘「霞下滸水0323」船上起出鰻魚74.5公斤，命令該船全部海拋。

東引距離南竿航程32浬（約60公里），海上押解歷時6個小時，於晚間6時許順利將陸船帶返南竿，實施人船清消後，5名大陸船員交由第一O岸巡隊實施留置。

海巡署金馬澎分署表示，中國大陸目前為「伏季休漁」期，仍有部分小型船隻未受管制，但陸船進入我方限制、禁止水域就涉及違法，本次查扣船舶來自大陸福建省寧德市霞浦縣，海巡單位將詳加調查，並持續注蒐海面異常活動、嚴正執法，維護我國海域安全及海洋資源。