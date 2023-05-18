民進黨總統參選人賴清德日前出席政大「青年與主席有約」活動，他提到「有沒有注意到房價現在在降？」，此言一出引發輿論譁然；內政部長林右昌甚至提油救火稱「年輕人買不起房是沒規畫」，讓網友炸鍋；對此，國民黨立院總召曾銘宗大酸，林右昌是什麼部長？他是內政部長嗎？怎麼那麼狀況外，還講風涼話，真的莫名其妙。

賴清德稱房價在降引發爭議，曾銘宗說，賴清德副總統可能對財經不熟，現在房市交易量縮，價格會往下降沒有錯，但沒有太明顯，問問賴清德，蔡政府執政7年來房價有降嗎？相對的漲了非常多，要請賴清德先問財經單位，房價降了嗎？降多少？再反問他執政7年來，房價漲了多少？

曾銘宗也大酸，林右昌他是內政部長嗎？怎麼那麼狀況外，他是不動產主管機關，國內民眾低薪情況嚴重，買不起房子，這是人盡皆知的事情，內政部長卻不知道，還講風涼話，真的莫名其妙。

國民黨立委鄭正鈐指出，賴清德說房價在降是有可能的，但並不是因為控制房價結果，而是經濟衰退，重點要讓年輕人輕鬆買得起房子，如果年輕人所得增長快，房價高就不一定是問題，房價高低取決於年輕人口袋是否有錢，如果沒有錢房價低也是承擔不起的負荷。

民進盪立委許智傑則表示，不要斷章取義，國民黨一直在罵、民進黨一直在做，這是具體的數據，民進黨祭出社會住宅、租金補貼等，價格雖然沒辦法一瞬間降到大家很容易購買，但代表政府有在做事。