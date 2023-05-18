匯豐全球基礎建設收益基金經理人劉柏廷表示，有鑒於在較為波動的市場環境下，投資人普遍找尋具有防禦性質，同時兼具穩定現金流及政策利多的投資標的做為核心布局資產，而基礎建設相關資產即同時具備上述投資優勢。其中全球基礎建設股票與全球股票相比，除了波動性較低外，加上基礎建設因投資金額龐大，且多為政府重點扶植產業，舉例像是水、電瓦斯等政府特許行業，以民生基礎設為主，可於各經濟景氣循環中，獲得穩定現金流，因此受景氣影響較低。

至於在政策題材面，除了美國已在2021年底通過5年內高達1.2兆美元的基建法案，金額創10年新高，將於今年將陸續投入基礎建設相關產業。中國的新基建政策及歐盟的全球門戶基建計畫總資產規模超過41.5兆美元，將陸續投入。預估到2040年，每年全球基礎設施投資估計為3.7兆美元，且為達到淨零排碳目標，相關預算可能會再追加。因此，納入基礎建設股票除了可提升股票投資組合的防禦性外，亦具備風險調整後較高的投資報酬機會。

劉柏廷亦補充分析指出，儘管近期美國銀行業問題於短線上促使市場震盪在所難免。然而基礎建設屬於防禦性股票，於市場震盪當中，更能突顯資產配置的重要性。其中若以摩根士丹利全球標準產業分類來看，第二大產業為金融類股占比為15%。然而基礎建設指數成分沒有任何金融相關的部位，為市場上非常罕見的股票指數，因此於現時的市場投資環境中，建議投資人或可納入核心資產配置當中，藉以達到風險分散的效果。