知名服裝設計師林國基近日在高點綜合台《震震有詞》，分享生病後對人生的全新覺悟，決心人生下半場要活得精彩的他，目前搬到北部山上住，種植上千顆有機蔬果，遠離五光十色的誘惑。

林國基說，他59歲以前非常愛運動，擅長游泳泳齡長達20年，還考取救生員執照，「去游泳時常常有婆婆媽媽跟在我後面。」之後迷上健身改到健身房運動，未料某日在辦公室感到胸悶沈重、呼吸困難、站不起來，「想擠出一句話都很困難，感覺無法呼吸。」好不容易走到門口呼叫同事，一句「xxx（同事名）我快要昏倒了！」嚇死眾人趕緊叫救護車，他說「我連健保卡都很少用，根本沒法想像自己會生病。」

在救護車上時，林國基腦子想的是「保險櫃很多鑽石還沒去鑲、銀行有張票還沒軋，工作30多年來才想要享受人生環遊世界…」，搞不懂不菸不檳榔、不好女色、不跑酒店的自己，到底哪裡犯錯把身體搞成這樣。

他在全身性健康檢查後確定是因為高血壓引起的不適，「醫生叮囑我不能再做重訓，因為我左心室肥大，空氣無法輸送供我正常呼吸，從此就不敢再做訓練了。」

看著演藝圈驟死新聞頻傳，林國基想著終身都要吃高血壓的藥，還曾經用各種辦法攏絡醫生好友，希望能減少吃藥的次數跟份量，主持人謝震武律師忍不住唸他：「醫師是看你的身體狀況對症下藥，你竟然用賄賂的方式希望醫生減藥，你在想什麼？！」

林國基生病後也開始省思人生，還找了律師立遺囑，「有一天我走了誰來照顧幾萬件的收藏品，字畫、珠寶、上萬個芭比娃娃，那是我一生的心血！」此外，林國基購入北部山區的地，開始過著自給自足的生活，「我下了很大的決心，不想見的人就推辭，唯獨部分工作割捨不掉持續進行中，大部分時間都過著規律的生活作息。 」經歷過一場大病後，他改變了生活型態、減少工作量，期許「人生下半場要活得很精彩。」