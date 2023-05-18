國民黨昨正式徵召新北市長侯友宜參選2024總統，國民黨主席朱立倫扛下造浪者的角色，未來面對泛藍和非綠整合也是一個挑戰，對此，國民黨立院總召曾銘宗表示，當然面臨需要重大整合，代表國民黨團謝謝董事長郭台銘，跟他鞠躬謝謝他，國民黨必須整合郭台銘一起打贏2024大選。

曾銘宗強調，大家共同目標是下架民進黨，最近民調51％民眾希望下架民進黨，民進黨執政兩岸關係快速惡化、內政詐騙橫行、低薪情況沒改善、萬物齊漲，沒有一樣做好，全民共識下架民進黨。

他指出，包含民眾黨主席柯文哲也看到民調，在民進黨執政下，2300萬民眾民不聊生，國民黨也希望跟柯文哲一起合作，共同目標下架民進黨。

國民黨立委鄭正鈐認為，侯市長長期以來走中間路線，得到民眾肯定支持，正式徵召侯友宜擔任候選人，勢必要去整合所有的資源，打贏2024選戰，他說，整合過程會有很多枝枝節節，郭台銘很大器在臉書發文肯定侯市長，一起合作下架民進黨，這當中枝枝節節不值得考慮，方向都決定下來了。

民進黨立委許智傑則表示，郭台銘一開始好像被騙，但他到現在為什麼沒聲音，也在思考這個問題，可能國民黨跟郭講好，可能是不分區第一名，換當立法院長的位置，這可能是他們的暗牌。