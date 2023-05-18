台灣民意基金會日前公布最新民調，有四成七民眾不樂見民進黨在2024總統大選後繼續執政，反對「總統當選，立委過半」更高達五成一。台灣民意基金會董事長游盈隆直言，這是五月民調的重要發現，並強調「不支持民進黨繼續完全執政的人，比不支持民進黨贏總統大選的還多四個百分點」；他還提到，蔡英文執政7年的時間裡，最大敗筆就是內政。

游盈隆今（18）日在臉書寫下「這難道是『八年魔咒』發威？」，提到前總馬英九2008年挾著高人氣高票當選總統，同時帶動立委選舉氣勢，創造了國民黨八年完全執政的新紀錄，但八年後被2014太陽花學運所摧毀，這也直接間接造就了2016總統蔡英文與民進黨的八年完全執政。他表示，如今蔡英文八年執政已經到了最後一年，「民進黨人如果回顧過去七年遭遇兩次接近毀滅性的地方選舉挫敗，不會毛骨悚然，戰戰兢兢，如臨深淵，如履薄冰嗎？」

游盈隆分析，要問蔡英文七年執政對民進黨追求下一個四年或八年執政是資產還是負債，當全民為蔡英文七年執政打出60.29分平均成績時，已隱約透露了選民的想法。游強調，更深入去看，可以清楚地看到，蔡英文七年執政的最大敗筆不是外交、國防和兩岸，而是「內政」，讓國人最感冒的就是道德寬鬆和鄙視民意的治國態度。

游盈隆最後總結，完全執政是個好東西嗎？理論上是，但實踐結果卻不是。同時他還發出疑問，「最後一年，蔡總統和民進黨會有讓人耳目一新的表現嗎？」

網友也紛紛表示，「我已經看到完全執政的後果」、「支持者本以為其可以好好做改革，比較有力！但這些年好像不是這麼進行著」、「完全執政，完全腐敗」、「浪費公帑一流、成效難收？」、「真的要換掉了啦，什麼黨都一樣不行就換，最烏煙瘴氣的最後一任」、「蔡政權傲慢集權，坐雲端看事，與人民距離遙不可及。自我感覺良好，追求個人虛名，沒有中心思想，罄竹難書」、「永遠要有制衡機制，人民才會是頭家」。