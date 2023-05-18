受虐兒少在諮商歷程情緒張力極大，大摔相關遊戲治療物品，諮商師陪同抒發其情緒。（彰化家扶提供／孫英哲彰化傳真）

5月母親節剛過，彰化家扶中心兒童保護社工發現近日仍有家暴、兒虐通報事件，且兒保社工還親身經歷社區家暴現場，直擊酒醉者施暴過程，她挺身救人，同時也心痛受暴者尖叫聲、嘶喊聲響徹巷弄，鄰居竟無人願意出手相助，雖是為自保，卻也是縱容，她事後回想仍心有餘悸，只盼全民要有意識共同成為兒保／家暴特攻隊，發揮雞婆心，共同守護婦幼安全。

該位兒保社工日常服務對象都是受暴之後的家庭親子，這是她首次身處暴力事件發生現場，報警、挺身救人、喝阻酒醉狀態之施暴者、安撫受暴者、看著警察強制押走施暴的人、再陪同受暴者至醫院驗傷，即便有兒保實務經驗的社工回顧整個事件過程，仍餘悸猶存。

她沉痛表示，當時發生時間是半夜，施暴者的叫囂聲、怒罵聲與受家暴婦人的哭喊、嘶叫聲響徹寂靜巷弄，但整條巷子的住戶沒有人出面協助，巷子裡住戶們毫無動靜，那份冷漠或是不知所措，很可能成了命案的幫兇，無人願意出手相助，是自保，也是縱容！

她對自己親身經歷這起家庭暴力事件特別有感觸，她說自己只承受一下子的暴力現場，若是需要用10分的工夫才能平復恐懼、好好入睡，那千千萬萬的時常處在恐懼、不安、緊張的氛圍裡的受暴親子，更是要花上100、200、300分的力氣去照顧自己的身心才可能穩定度日，而真實的生活可能是上周的事件還未獲好好照顧，這周又來一次暴力對待，日復一日地，身心健康怎能被好好修復？

她認為暴力從不是能被寬容的行為，在婚姻裡隱忍、愛面子不向外求援，累積到無法扭轉時便引爆炸彈，而這樣的事件也可能是萬家燈火中的成千上萬的故事。

彰化家扶中心主任王震光指出，每年3月到6月為家扶兒保季，目前彰化家扶已建構370家的兒保好鄰居特攻隊，歡迎大家以行動加入「全民兒保特攻隊」，加深社會安全網，詳情可洽彰化家扶官方網站或彰化家扶FB臉書粉絲頁。